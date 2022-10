Aos 65 anos, Solange Couto exibe corpo perfeito em clique de biquíni: "Mulherão"

A atriz Solange Couto arrancou elogios dos fãs ao resgatar um clique de biquíni mostrando seu corpo perfeito

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 16h11 - Atualizado às 16h56

Solange Couto (65) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao compartilhar um clique de biquíni.

A atriz aproveitou o dia de TBT para resgatar uma foto em que aparece exibindo seu corpo perfeito ao surgir usando um biquíni sem alças roxo. A artista ainda compôs o look usando um chapéu e óculos escuros.

"Um #Tbt de milhões, eu sei! Brincadeiras a parte, a foto ficou bonita né? Por isso trouxe à memória de vocês, meus amados seguidores. Beijos da Sol!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Solange. "Eita mulherão", disse uma seguidora. "Uma sereia maravilhosa", comentou outra. "Você é um monumento", afirmou uma internauta. "É linda demais. Arrasa sempre", falou uma fã.

Confira a foto de Solange Couto de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Clique raro com o filho

Recentemente, Solange Couto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com o filho caçula, Benjamim (11), fruto da relação com Jamerson Andrade. No clique, os dois apareceram sorridentes e abraçados em uma foto feita em um dia de sol. "Meu neném. Lindo né? Um início de semana incrível e feliz. Beijos da Sol", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!