Aos 61 anos, Luiza Tomé exibe corpão em fotos só de biquíni

Luiza Tomé toma banho de cachoeira e exibe seu corpão sarado em fotos embaixo da água

A atriz Luiza Tomé aproveitou um dia livre para se refrescar ao ar livre. A estrela foi fotografada enquanto tomava um banho de cachoeira e deixou à mostra sua boa forma.

Nas fotos, ela foi fotografada apenas de biquíni estilo fio-dental e em duas cores enquanto se refrescava ao ar livre. Nos stories do Instagram, a estrela ostentou a sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao posar com o look mínimo.

“Semana de luz, paz, respeito e amor”, disse ela na legenda. Atualmente, ela está em cartaz com o espetáculo Nunca Desista de Seus Sonhos, no Rio de Janeiro.

Luiza Tomé faz rara aparição com os três filhos

A atriz Luiza Tomé (61) surgiu feliz da vida nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com os três filhos:Bruno (23), Adriana (18) e Luigi (18). Ela foi fotografada com os herdeiros durante o seu jantar de aniversário de 61 anos e fez questão de compartilhar o momento em família.

Na legenda do post, Tomé falou sobre o momento especial e sua alegria de estar ao lado deles. "Meu aniversário com meus filhos , era o maior e mais belo presente que poderia ganhar. Ganhei...", disse ela.

Os filhos de Luiza Tomé são frutos do casamento dela com o empresário Adriano Facchini, de quem ela se separou em 2012.