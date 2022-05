Luiza Tomé mostra foto rara e inédita com os três filhos

Luiza Tomé reúne os três filhos em data especial e comemora nas redes sociais: 'Maior e mais belo presente'

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 12h54

A atriz Luiza Tomé (61) surgiu feliz da vida nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com os três filhos: Bruno (23), Adriana (18) e Luigi (18). Ela foi fotografada com os herdeiros durante o seu jantar de aniversário de 61 anos nesta semana e fez questão de compartilhar o momento em família.

Na legenda do post, Tomé falou sobre o momento especial e sua alegria de estar ao lado deles. "Meu aniversário com meus filhos , era o maior e mais belo presente que poderia ganhar. Ganhei...", disse ela.

Então, ela continuou seu agradecimento. "Obrigada meus filhos por terem estado comigo nesse dia muito importante pra mim. Pois sei que a velocidade com que o mundo gira pode nos afastar de espaço, país, mas não do amor eterno entre nós. Cada um de vocês é uma parte de mim, me dividi em 3 para ser feliz com a presença de vocês aqui e me dividiria muito mais se assim preciso fosse. Obrigada por me ensinarem a me tornar mãe. Obrigada por me deixarem ensinar a serem filhos. Amor eterno Amo vocês o infinito. Parabéns meus filhos!", declarou.

Os filhos de Luiza Tomé são frutos do casamento dela com o empresário Adriano Facchini, de quem ela se separou em 2012.

Confira a foto de Luiza Tomé com os filhos: