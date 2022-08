Aos 58 anos, Andréa Beltrão exibe corpão em dia de praia no Rio de Janeiro

Atriz Andréa Beltrão surge com biquíni cortininha ao renovar o bronzeado em praia na zona sul do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 12h58

A atriz Andréa Beltrão (58) impressionou pela boa forma ao surgir renovando o bronzeado em praia no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 03!

A artista, que deu vida a Rebeca na novela Um Lugar Ao Sol, ostentou o corpaço aos 58 anos de idade ao ser fotografada curtindo o calor na Zona Sul do Rio de Janeiro. De biquíni preto de lacinhos e amarrações, a famosa aproveitou para tomar sol à beira-mar e se refrescou na água na companhia de amigos.

Andréa chamou atenção com uma tatuagem acima do bumbum, na região do quadril. Nas imagens feitas por paparazzo, é possível ver só uma parte do desenho.

Confira as fotos de Andréa Beltrão de biquíni na praia:

Fotos: Dan Delmiro/Ag News

Andréa Beltrão renova parceria com Mariana Lima em filme

Andréa Beltrão vive a roqueira Bia no filme Ela e Eu. No longa, a personagem da atriz entra em coma após o nascimento da filha, vivida por Lara Tremouroux. Passados 20 anos, ela acorda subitamente, e encontra sua filha já adulta e o marido, Carlos (Eduardo Moscovis), casado com outra mulher, Renata, papel de Mariana Lima, com quem contracenou em Um Lugar Ao Sol. As atrizes Karine Teles e Jéssica Ellen também estão no elenco do longa.

