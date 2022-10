Aos 56 anos, Ingra Lyberato exibe corpão ao usar biquíni mínimo

Ingra Lyberato arrasa ao posar só de biquíni e deixar o corpo sarado à mostra em selfie no banheiro

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 13h23

A atriz Ingra Lyberato (56) colocou o seu corpão sarado para jogo nesta semana. A musa apreceu com um biquíni amarelo estampado ao posar na frente do espelho do banheiro.

Nas imagens, ela mostrou que está magérrima e com a barriguinha definida. Ela surgiu dançando e se exibindo em um vídeo compartihado no feed do Instagram.

Na legenda, ela falou sobre o amor-próprio. "O que vem primeiro? Me dou amor, me sinto bela e depois me torno bela? Ou preciso ser igual a um modelo externo para me sentir bela? Você aceita seu narcisismo com leveza, pois reconhece que é um aspecto que também faz parte? Ou se julga, se condena e se sente culpado? Sabia que tudo o que tentamos excluir, seja no nosso mundo interno, seja na sociedade, se fortalece? A sensibilidade, a humanidade, o amor gera beleza? Existe beleza brotando de dentro ou para você a beleza está só na aparência?", disse ela.

Recentemente, Ingra Lyberato fez uma participação especial no último capítulo da novela Pantanal, da Globo. Ela fez parte do elenco da versão original da trama, exibida em 1990.

Assista ao vídeo de Ingra Lyberato de biquíni:

