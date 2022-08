Aos 56 anos, Heloisa Périssé compartilha foto de maiô e brinca: “O sextou que eu queria”

Atriz Heloisa Périssé relembra foto na piscina de maiô e impressiona seguidores ao exibir a boa forma

Redação Publicado em 26/08/2022, às 11h41

Heloisa Périssé (56) impressionou internautas nesta sexta-feira, 26! A atriz compartilhou uma foto de maiô na piscina e deixou internautas chocados com sua boa forma.

Através de seu perfil no Instagram, Heloisa Périssé compartilhou uma foto de maiô e aproveitou para brincar sobre sua sexta-feira, recheada de trabalhos: “O sextou que eu queria. Mas o trabalho me espera, Graças a Deus”, disse.

Nos comentários, fãs e amigos da atriz aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: “Você é tão linda!”, comentou um internauta. “Lindíssima”, destacou outro. “Maravilhosa”, disse o terceiro.

Veja o post de Heloisa Périssé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heloisa Périssé (@heloisaperisse)

Heloisa Périssé faz aniversário e ganha homenagem da filha, Luisa:

Recentemente, Heloisa Périssé completou 56 anos de vida e ganhou uma declaração especial da filha, Luisa(23). Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos da mãe e prestou uma linda homenagem para a artista.

"Niver da maior do Brasil tinha que ser hoje, no dia do artista! A mais hilária, genia master, que vai na minha casa e diz que não vai reparar a bagunça, mas é mentira, repara sim!!!!! kkkk!!!!!", começou Luisa, elogiando a aniversariante.

