Heloisa Périssé faz aniversário e ganha linda homenagem da filha, Luisa: "Minha inspiração"

Nas redes sociais, Luisa Périssé postou uma sequência de fotos da mãe e prestou uma linda declaração

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 17h23

Heloisa Périssécompletou 56 anos de vida nesta sexta-feira, 19, e ganhou uma declaração especial da filha, Luisa (23). Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos da mãe e prestou uma linda homenagem para a artista.

"Niver da maior do Brasil tinha que ser hoje, no dia do artista! A mais hilária, genia master, que vai na minha casa e diz que não vai reparar a bagunça, mas é mentira, repara sim!!!!! kkkk!!!!!", começou Luisa, elogiando a aniversariante.

Em seguida, a jovem falou sobre a semelhança com Heloisa. "Baby, cada dia que passa eu me vejo mais parecida com você em tudo, faço mil coisas, todas pela metade, passo o dia com roupa de academia e ataco torta na geladeira com uma colher ao invés de botar num prato! Realmente somos iguais, nosso jeito só nosso, as tipo 7 sociais do eneagrama!!!!", acrescentou.

Luisa terminou a homenagem se declarando para a mãe. "Te amo mais do que eu aguento, realmente não cabe! E respondendo sua pergunta diária: sim, eu ia chorar se você morresse kkkkk Te amo!!!! Parabéns pelo seu dia e por ser você, minha inspiração!!", finalizou.

Mais cedo, Heloisa também recebeu uma homenagem da amiga de longa data, Ingrid Guimarães (50). "Hoje é o dia da @heloisaperisse, minha marida, dupla eterna, melhor pessoa pra contracenar, minha pastora particular, aquela que eu falo loucuras e ela entende porque já sabe como funciona [...] Parabéns, tia Lolo. Saúde pra você. Te amo", escreveu a artista em um trecho da publicação.

Confira a declaração de Luisa para a mãe, Heloisa Périssé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu Peri (@luisaperisse)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!