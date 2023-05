Aos 52 anos, Alessandra Negrini chama atenção ao exibir corpo escultural só de lingerie: "Que mulher"

A atriz Alessandra Negrini deixou os fãs babando ao compartilhar várias fotos usando uma lingerie fio-dental

Alessandra Negrini (52) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpão escultural.

Na noite desta quarta-feira, 17, a atriz publicou no feed do Instagram três fotos em que aparece de frente e de costas. Através do reflexo do espelho, é possível ver que ela está usando uma lingerie preta fio-dental, deixando suas curvas impecáveis em destaque.

A publicação da artista deixou os fãs eufóricos, e nos comentários, eles exaltaram toda sua beleza. "É gata", disse a atriz Regiane Alves. "O coração chegou a errar as batidas", brincou um seguidor. "Que mulher", escreveu outro. "Que perfeição", falou uma fã. "Maravilhosa é ela", comentou mais uma.

Vale lembrar que Alessandra está de férias da TV desde o fim da novela Travessia, da TV Globo, em que interpretou a personagem Guida. No último capítulo da trama, ela fez questão de se despedir de mais um trabalho, publicando um vídeo misterioso.

"Eu lutando contra a depressão porque acabou a novela, acabou a personagem e eu fiquei perdida no tempo e no espaço. Nem postar mais eu tô conseguindo e olha que eu queria muito férias, heim!?", falou ela, ao surgir deitada de bruço, usando em certo momento óculos de grau e em outro não.

Confira as fotos de Alessandra Negrini de lingerie:

Antonio Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!

