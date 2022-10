Aos 48 anos, Danielle Winits ostenta corpaço ao surgir de biquíni fio-dental: "Maravilhosa"

A atriz Danielle Winits chamou a atenção dos seguidores ao aproveitar o dia de sol com um biquíni fio-dental

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 21h40

Danielle Winits (48) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao compartilhar alguns cliques em que aparece tomando sol à beira da piscina.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz ostentou seu corpaço ao surgir usando um biquíni fio-dental enquanto renovava o bronzeado. Nas imagens, a loira aparece empinando o bumbum ao lado de Miguel Falabella e de Nieta Costa.

As fotos chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que mulher maravilhosa", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Eita mulher perfeita", falou mais uma fã.

Recentemente, mostrou toda sua boa forma e energia ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Na gravação, ele aparece pegando pesado na musculação e chamou a atenção ao aposta em um look fitness justinho. "Eu ouvi Finits ou Winitsfitness @saomiguelito?!?", escreveu a atriz na legenda do vídeo, montado com um áudio engraçado sobre ser fitness.

Confira as fotos de Danielle Winits de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

