Aos 47 anos, Nana Gouvea empina o bumbum ao usar biquíni fio-dental

Nana Gouvea deixa os fãs babando ao exibir seu corpo sarado em dia na praia

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 16h46

A atriz Nana Gouvea surpreendeu os internautas ao colocar o corpão para jogo em uma tarde na praia. Vivendo nos Estados Unidos, ela foi até a praia de Manhattan Beach e aproveitou para renovar o bronzeado.

Nas fotos, ela ostentou o seu corpo perfeito ao posar de biquíni fio-dental verde e deixar suas curvas impecáveis à mostra.

“Como é que a gente faz pra perder o hábito de dormir na praia?”, escreveu na legenda.

Vale lembrar que Nana Gouvea vive fora do Brasil há mais de 10 anos. Ela conquistou a fama no país na década de 1990, quando fez parte do quadro da Banheira do Gugu. Logo depois, ela também integrou o elenco da Casa dos Artistas, de 2001.

Veja as fotos de Nana Gouvea na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nana Gouvea (@nanagouveaofficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!