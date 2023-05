Aos 45 anos, Camila Pitanga exibe a barriga reta na academia

Camila Pitanga surge com a barriga de fora em look de ginástica em fotos durante seu treino

A atriz Camila Pitanga esbanjou boa forma ao mostrar novas fotos na academia. Nesta sexta-feira, 26, a estrela foi praticar o seu treino do dia e resolveu registrar o momento nas redes sociais.

A artista fez selfies entre um exercício e outro para mostrar seu corpo sarado e sequinho. Com look de ginástica, ela atraiu os olhares para sua barriga reta, que ficou de fora no modelito composto por top e calça justa.

“Sextou na academia ou traduzindo: Será que perdi minha dignidade?”, comentou.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Uma mulher bonita sempre”, disse um fã. “Maravilhosa, toda malhada, lindona”, afirmou outro. “Lindíssima até malhando”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga comemora o aniversário da filha

Há poucos dias, a filha da atriz Camila Pitanga está completando mais um ano de vida e a mãe coruja usou as redes sociais para parabenizar a herdeira!

Comemorando os 15 anos de Antonia, que é fruto de seu relacionamento com o designer Cláudio Amaral, a artista deixou os seguidores chocados com a semelhança entre elas ao publicar dois cliques, um antigo em que Antonia aparece ainda criança, e outro atual, em seu perfil no Instagram.

"Antonia minha cucs, chegou aos 15!!! Quanta potência, quanto amor!!! Parabéns filhota!!!", escreveu Camila, que recentemente comemorou dois anos de namoro com o professor de Filosofia Patrick Pessoa, ao legendar a publicação.