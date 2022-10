Aos 40 anos, Giselle Itié radicaliza visual e exibe resultado na web: ''Deslumbrante''

Atriz Giselle Itié decide mudar o visual e surge com cabelos mais curtos e mechas loiras

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h22

Apostando na mudança com a chegada dos 40 anos, a atriz Giselle Itié decidiu radicalizar o visual e exibiu o resultado nas redes sociais!

A artista colecionou chuva de elogios ao mostrar a transformação em vídeo publicado no Instagram pelo seu hair stylist.

No registro, primeiramente, ele mostra como o cabelo da famosa estava, mais longo e com tom escuro. Na sequência, ela aparace toda produzida de batom vermelho e com os fios maiss curtinhos e com mechas loiras.

"Corte com camadas internas pra trazer movimento e volume, mechas feitas com coloração para um efeito suave e visando minimizar os danos do clareamento em cabelos delicados…", escreveu o responsável pela transformação, Natan Correia.

Nos comentários, Gi ganhou elogios dos internautas. "Deslumbrante", disse o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi. "Ficou ainda mais bela", "Amei, ficou belíssima como sempre, linda, linda, linda", "Deusa", "Arrasou, gataaaa", "Ficou linda como sempre! Mais linda", "Essa mulher é perfeita", disseram ainda os admiradores.

Confira o novo visual de Giselle Itié:

