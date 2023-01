Aos 35 anos, Mel Fronckowiak exibe a barriga negativa

Ao celebrar seu aniversário de 35 anos, Mel Fronckowiak ostenta a barriguinha sarada e reflete sobre a vida

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak ostentou toda a sua beleza ao celebrar o seu aniversário de 35 anos de vida. Nesta segunda-feira, 16, a estrela comemorou a nova idade e aproveitou para exibir sua boa forma em uma foto ao ar livre.

Na imagem, a artista deixou a barriga negativa à mostra e sua boa forma. Na legenda, ela refletiu sobre a chegada da nova idade e agradeceu pelo carinho dos admiradores.

"Celebro a virada de mais um ano de vida com o coração tranquilo, aconchegado, cheio de amor e de esperança pro que vier. Amo ver o tempo passar e me olhar através dele, perceber o tanto que já caminhei e o tanto mais que ainda quero caminhar. Estar viva é uma dádiva e viver rodeada de pessoas amadas é o melhor presente que eu poderia desejar de aniversário", disse ela.

E completou: "Me realizo a cada dia nas “pequenezas”, nos momentos de alegria e leveza, na condução do meu trabalho. A vocês que me leem e me acompanham por aqui, deixo meu profundo agradecimento! Eu também me realizo nas nossas trocas, nas nossas conversas, nas nossas viagens. Vem, ano novo, que eu quero te usar".

Rodrigo Santoro faz homenagem para Mel Fronckowiak

O ator Rodrigo Santoro fez homenagem de aniversário para a esposa, Mel Fronckowiak. “Dia de celebrar o seu aniversário, meu amor. É um privilégio e uma alegria percorrer os caminhos da vida do teu lado. O tempo passa e a gente permanece. Que seja mais um ano de tantos”, escreveu ele.

No post, ele ainda compartilhou fotos dos dois juntos em vários momentos.