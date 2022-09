Animada, Jojo Todynho solta o rebolado e a voz em vídeo só de top e shortinhos

De top e shorts minúsculo, apresentadora Jojo Todynho solta o rebolado e a voz em vídeo e choca web

Redação Publicado em 09/09/2022, às 13h41

A cantora Jojo Todynho (31) está entrando no clima do final de semana e deixou os fãs impactados nas redes sociais na noite da última quinta-feira, 08, ao aparecer soltando o rebolado e a voz.

Na companhia de sua nutricionista, ela apareceu soltinha dançando e cantando Fuckin' Perfect, música da cantora norte-americana P!NK (43). Soltando a voz, a estrela brasileira mostrou que está cuidando da saúde e não deixando de lado o seu bom humor.

No vídeo, ela aparece performando na parede e usando um top com shorts de malha azul com bolinhas brancas, remetendo as estampas clássicas usadas nos anos 60.

Jojo Todynho está pronta para embarcar em uma nova aventura na carreira. Além de se preparar para uma estreia na TV Globo, ela também está gravando a nova temporada do Jojo Nove e Meia, programa que ela comanda no canal a cabo Multishow.

