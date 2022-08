Angelica aposta em saída de praia transparente para ver pôr do sol com a família no Ceará

A apresentadora Angelica chamou a atenção ao mostrar look praiano para curtir as férias com a família em Fortaleza

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 15h34

Angelica (48) está curtindo uma mini férias com a família no Ceará! A apresentadora compartilhou lindos registros nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs.

Com um vídeo recheado de fotos, a artista exibiu um lindo registro ao lado do marido, Luciano Huck (50), e dos filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9), diante do pôr do sol. "Gratidão", escreveu ela.

Para aproveitar o dia com a família, a musa elegeu um biquíni branco e uma saída de praia azul e branca com transparência, deixando em evidência a boa forma de Angelica.

A beleza da famosa chamou a atenção dos seguidores. "Muito linda! Amei este look", "Maravilhosa! Família linda", "Que delícia de viagem!", "Linda, simples e natural", dispararam eles nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

ANGELICA COMEMORA NOVO TRABALHO EM SÉRIE DA DISNEY

Foi anunciado a nova série brasileira da Disney+, Tarã, que conta com ninguém menos que Angelica (48) e Xuxa Meneghel (59) no elenco, marcando a volta das apresentadoras para as telinhas! Angelica usou as suas redes sociais para contar a novidade aos seguidores e celebrar a nova fase da carreira de atriz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!