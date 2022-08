Angelica comemora novo trabalho em série da Disney: ''Momentos muito especiais''

A atriz Angelica compartilhou fotos ao lado de Xuxa Meneghel e comemorou a série Tarã, da Disney

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 15h49

Nesta quinta-feira, 18, foi anunciado a nova série brasileira da Disney+, Tarã, que conta com ninguém menos que Angelica (48) e Xuxa Meneghel (59) no elenco, marcando a volta das apresentadoras para as telinhas!

Angelica usou as suas redes sociais para contar a novidade aos seguidores e celebrar a nova fase da carreira de atriz.

"Ahhhh, estava tão ansiosa pra compartilhar essa notícia com vocês! Começaram as gravações da série #Tarã, uma série de ficção. Muito obrigada pelo convite @disneyplusbr e minha amiga @xuxameneghel, tem sido momentos muito especiais!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e admiradores também comemoraram a volta das artistas. "Que incrível! Que lindas juntas", disse Giovanna Ewbank; "Vai ser lindo demais", "Vai ser incrível ver vcs duas", dispararam os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

XUXA MENEGHEL GRAVA SÉRIE COM ANGELICA E GRANDE ELENCO

A apresentadora Xuxa Meneghel voltará a mostrar o seu lado atriz em uma nova série do Disney+. Ela se juntou a um elenco de peso nas primeiras gravações da série Tarã, que contará a lenda de um povo na Floresta Amazônica e o cuidado com a natureza.

O elenco conta com Xuxa, Ywyzar Guajajara, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém e Gleici Damasceno.