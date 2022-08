Angelica compartilha cliques inéditos com o marido e os filhos

Entrando na brincadeira da web, a apresentadora Angelica dividiu fotos novas com Luciano Huck, Joaquim, Benício e Eva

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 13h50

Nesta quarta-feira, 17, Angelica (48) resolveu entrar a modinha da web e dividiu com os seus seguidores fotos novas ao lado do marido, Luciano Huck (50), e dos três filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9).

Com uma colagem, a apresentadora encantou os seguidores com registros inéditos durante viagens, jantares e passeio com a família.

Além dos cliques com o quarteto, a artista compartilhou fotos sua deslumbrantes diante de paisagens paradisíacas exibindo o corpaço. "Resolvi entrar pra #trend", escreveu ela na legenda.

Os amigos e fãs fizeram questão de comentar. "E arrasou", disse Grazi Massafera; "Linda", elogiou Juliana Paes; "Lindíssima amei", disparou uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

ANGÉLICA, CAROLINA DIECKMANN E GRAZI MASSAFERA TREINAM JUNTAS NO RIO

Carolina Dieckmann (43) começou esta terça-feira, 15, na maior disposição para recarregar as energias em treino ao lado das amigas Angélica (48) e Grazi Massafera (40)! Em foto publicada por Carolina em seu feed no Instagram, ela posou com as artistas e com o personal trainer Chico Salgado após as atividades físicas. A loira aproveitou para ressaltar que treinar entre amigos é muito melhor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!