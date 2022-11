Andressa Suita esbanja beleza ao surgir com look justinho em barco: ''Espetáculo de mulher''

Modelo Andressa Suita ostenta curvas perfeitas ao posar de vestido metálico curtinho em passeio de barco e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 07h06

A modelo Andressa Suita (34) chamou atenção nas redes sociais na noite de terça-feira, 15, ao compartilhar fotos exibindo produção impecável!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a esposa de Gusttavo Lima (33), com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel, aparece esbanjando sua beleza ao posar com um look monocromático que evidenciou suas curvas.

A loira surgiu usando um vestido prata bem justinho ao corpo e curto, deixando à mostra suas pernas saradas e bronzeadas durante passeio de barco. Com os cabelos soltos, a famosa ainda escolheu sandálias e uma bolsa da mesma cor e recebeu uma enxurrada de elogios da web.

"Sem condições pra você", babou Gabriela Versiani. "Lindíssima", elogiou Poliana Rocha. "Espetáculo de Mulher", disse Lucas Guimarães. "Que mulher é essa Jesus, LINDAAAA", "Perfeitaaaa", "Meu Deus essa mulher passou quantas vezes na fila da beleza?", "Sem estrutura pra essas fotos", "Sua beleza é fora do normal!", destacaram ainda os fãs.

Confira o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita desmente Simaria publicamente

Recentemente, Andressa Suita gerou polêmica nas redes sociais ao desmentir publicamente a fala de Simaria (40) durante uma entrevista que ela deu ao PodCats. Ao longo do bate-papo, a sertaneja foi questionada sobre o motivo de não seguir Gusttavo Lima no Instagram e prontamente respondeu dizendo que a sua amizade com o cantor chegou ao fim devido aos conselhos amorosos que ela teria dado para Andressa durante o período de separação do casal. “Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou a sertaneja. Indignada com a declaração de Simaria, Andressa não ficou quieta e rebateu. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, rebateu a mulher de Gusttavo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!