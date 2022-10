Andressa Suita arranca elogios de seguidores com novas fotos fazendo carão

Influenciadora Andressa Suita aparece belíssima e deixa seus seguidores babando

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 22h10

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora Andressa Suita (34) deixou seus seguidores babando ao surgir em suas redes sociais com novas fotos fazendo carão. O que chamou a atenção foi a beleza escultural da modelo.

A esposa de Gusttavo Lima escreveu em suas redes sociais: “Na ilha do amor…”, ao legendar a publicação. Andressa está viajando, voltou há pouco tempo dos Estados Unidos, e agora está em São Luís, no Maranhão.

Nos comentários, os seguidores babaram na beleza da atriz. “Deusa”, comentou uma. “Que isso mulher!”, exclamou uma outra. “Maravilhosa”, disse uma terceira seguidora. Além das inúmeras carinhas de apaixonados e corações espalhados pela seção de comentários da publicação da modelo.

Veja a publicação de Andressa Suita que roubou a atenção com sua beleza:

