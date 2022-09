Andressa Ferreira exibe o decote no limite em novas fotos na web

Esposa de Thammy Miranda e nora de Gretchen, Andressa Ferreira ostenta o decote explodindo em novo álbum de fotos

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 18h12

A influenciadora digital Andressa Ferreira, que é esposa de Thammy Miranda e nora de Gretchen, esbanjou elegância ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Ela apareceu só com looks decotados e justíssimos para ressaltar as suas curvas impecáveis.

Nas fotos, ela surgiu com decotes ousados ao aproveitar os dias quentes com looks de verão e aproveitou para registrar as produções em novas selfies. “O feed tem o intuito de eternizar momentos e compartilhar com vocês! Dos stories para o feed eles estão aqui, eternizados”, disse ela sobre o post.

Andressa Ferreira Miranda conta sobre sua boa forma

Recentemente, Andressa Ferreira Miranda revelou o que faz para retomar a forma física após a gravidez do filho Bento, de dois anos.

"Na minha gestação eu engordei mais de 20 kilos, e muita gente fala eu fiz lipolad pós nascimento do meu filho, o que eu realmente fiz? foram escolhas certas diárias e constantes… dietas sustentáveis…", comentou que não fez plásticas para recuperar a barriga seca.

"Deixei de comer o que todo mundo sabe que além de engordar faz mal pra saúde… sempre amei estilo de vida saudável, pra mim não é sacrifício. Mas as pessoas que não conseguem atingir seus resultados preferem pensar que o outro conseguiu porque fez cirurgia só pra não lidar com suas próprias frustrações!", desabafou sobre ser acusada de fazer procedimentos para ficar sarada.

