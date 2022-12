Andréia Horta encanta ao surgir com os fios curtinhos: ''Linda de qualquer jeito!''

Atriz Andréia Horta compartilha foto com novo visual nas redes sociais e seguidores destacam beleza da artista

A atriz Andréia Horta (39) colecionou elogios ao usar as redes sociais nesta quarta-feira, 07, para exibir seu novo visual!

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou um clique em que aparece com os fios mais curtos. Radicalizando no look, já que estava com os cabelos repicados abaixo do ombro, a famosa apareceu de corte chanel e franjinha na imagem publicada em preto e branco.

Nos comentários do post, Andréia recebeu chuva de elogios dos admiradores, que exaltaram sua beleza. "Coisa mais linda da minha vida!", babou o namorado, Ravel Andrade (29). "Que linda de cabelin curtinho", destacou Mariana Ximenes (41).

"Que cabelo mais lindooooooo!!! Muito charmoso!", "Perfeitaaaa", "Você é linda!", "Linda de qualquer jeito. Excelente atriz e de uma beleza encantadora", "Que mulher, aff!", "Deusa", "Totalmente Amelie Poulain", disseram ainda os fãs.

Andréia Horta surge com novo visual na web:

Andréia Horta faz linda declaração para o namorado

A atriz Andréia Horta fez uma publicação na web recentemente para parabenizar o namorado. O também ator Ravel Andrade completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da amada em seu aniversário de 29 anos. Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um vídeo reunindo imagens do amado e dos dois juntos e declarou seu amor por Ravel, que é irmão do ator Júlio Andrade (46), que vive o médico Evandro na série Sob Pressão.

"Então existe mesmo amor assim como o nosso! Uau!!! Hoje é aniversário do Ravel. Ravel é o cara mais lindo! Meu porto alegre, meu belíssimo horizonte. Ravel, meu amor, meu companheiro, meu muso, te amo com a força do que só tem início. Viva você!!! Amor é foda! Amor é o poder e a porta aberta para a beleza infinita. @ravel.ravel", disse Andréia Horta.

