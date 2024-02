Ana Castela exibe boa forma ao renovar o bronzeado

A cantora sertaneja Ana Castela ostentou sua beleza impecável ao ser fotografada com look mínimo em dia de folga

A cantora Ana Castela caprichou em suas poses só de biquíni ao aproveitar suas férias em grande estilo. A musa foi para uma praia para descansar e ostentou sua beleza impecável.

De biquíni preto fininho, ela deixou à mostra sua barriga reta e as curvas deslumbrantes ao posar em um barco durante um passeio no mar. “Nas férias, virei modelo…”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para ela. “Linda demais”, comentou um seguidor. “Maravilhosa, estou vendo até os gominhos dos treinos”, escreveu outro. “Modelo de milhões”, escreveu mais um.

Ana Castela fez tratamento no rosto

A cantora Ana Castela surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança na aparência da pele do seu rosto. Ela iniciou um tratamento estético para se livrar da acne que aparecia na região da bochecha e já está vendo resultado.

Sem revelar detalhes do tratamento, a artista apenas mostrou imagens de antes e depois de sua pele. Ela deixou claro que as espinhas já sumiram e agora só ficaram as manchinhas. “Ainda têm algumas manchinhas, mas já já vão sair. Mas, sem espinhas! Aleluia”, escreveu.

A médica responsável pelo tratamento da Ana Castela é a doutora Thais Kauffuman, que contou nos stories do Instagram, sobre a recuperação da pele da cantora. “Em apenas duas semanas já eliminamos o quadro inflamatório. Agora, o segundo passo é tratar as pequenas lesões e hipercromias que o processo inflamatório causa. As acnes da Ana tem como gatilho o uso de maquiagem, que, no caso dela, faz parte de sua rotina artística. Em seu protocolo de tratamento temos uma linha de produtos personalizados para skin care e uma rotina de procedimentos específicos em cabine com tecnologias. Assim, vamos mantendo a pele dela sempre saudável e livre das indesejadas acnes. Esse rosto perfeito merece uma pele linda”, disse ela.