Aline Campos rebola com vontade em vídeo com shorts minúsculo: ''Quem lembra?''

Em dia de tbt, atriz Aline Campos recorda vídeo em que aparece rebolando com vontade em shorts minúsculo de academia

A atriz Aline Campos (34) surpreendeu seguidores ao aparecer rebolando com vontade na noite da última quinta-feira, 25. Aderindo à corrente do tbt, ela recordou um vídeo do isolamento, logo no início da pandemia da covid-19, em que aparece mostrando o seu talento na dança.

No vídeo, a ex-bailarina surgiu com os cabelos presos e ainda lisos. Usando uma camisa verde no estilo oversize e um micro-shorts de academia colado. Abaixando e dando chutes no ar, a beldade brasileira exibiu a boa forma e suas pernas torneadas.

"Mais um tbt de dança durante o isolamento, porque foi a época depois do ballet clássico que mais fiz aula de dança! Quem lembra?", escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Os seguidores aplaudiram a beleza e atitude da estrela e não pouparam carinho ao falar sobre os seus passos. "Você arrasa demais na dança! Nasceu pra isso", escreveu um fã nos comentários. "Mas você é maravilhosa, viu?", disse outro. "Vou tentar aprender essa", brincou um terceiro.

Em entrevista para a CARAS Brasil, Aline Campos e Jesus Luz esclarecem rumores sobre o início do namoro: 'Não houve traição de jeito nenhum! Essa informação é completamente inverídica':

