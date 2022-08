Aline Campos e Jesus Luz negam traição e celebram a paixão

Entre ataques na web, Aline Campos e Jesus Luz esclarecem rumores sobre o início do namoro: 'Não houve traição de jeito nenhum! Essa informação é completamente inverídica'

Por Bianca Portugal Publicado em 22/08/2022, às 10h39

O início pode até ter sido turbulento, com especulações de traição e de falsidade com a susposta amiga. Mas nada disso tem abalado o casal Aline Campos (34) e Jesus Luz (35). Supera­pa­ixonados há dois meses, eles carregam consigo a verdade sobre o começo dessa relação, que movimentou a web, e, alheios ao que ouvem, trilham uma nova vida a dois com muito amor, tesão e planos futuros. “Não houve traição de jeito nenhum! Essa informação é completamente inverídica”, avisa Aline. Para o casal, somente duas coisas importam no momento, o bem-estar dos filhos — ela é mãe de Nathan (12) e ele de Malena (6) — e o dia a dia bem juntinhos. Os ataques na internet? Só estão fortalecendo a união deles.

– Como vocês se conheceram?

Aline – Nos conhecemos há muitos anos, mas a lembrança mais forte foi na peça Paixão de Cristo. Nós dois estávamos no elenco, mas ele levou a família dele e eu, meu namorado na época. A gente já se conhecia, mas lá criamos um vínculo maior porque convivemos por duas semanas.

– Em que ano foi?

Jesus – Em 2016. A gente deu entrevistas junto e tivemos um convívio que aflorou a amizade. Tudo a ver, né? Porque foi a “paixão de Cristo!” (risos).

– Mas quando começou o relacionamento mesmo?

Aline – Assim que ele se separou. Porque, como normalmente acontece, quando ele anunciou para a mídia que estava só, a separação, já tinha rolado.

Jesus – E existia um desgaste no meu casamento, o que é um fator muito importante. A gente estava há alguns anos no vai e volta. Para o público pareceu que foi muito rápido. Porém, para mim, emocionalmente, levou muito tempo.

Aline – Aí, ele terminou e a gente se encontrou. A partir daí, a gente começou a se olhar diferente. Porque, até então, tínhamos muita química de amigo, mas quando ele falou que havia terminado o casamento, pela primeira vez olhei para ele como uma pessoa com quem eu poderia me conectar sem nenhum bloqueio.

– Mas, então, quem tomou a iniciativa foi Jesus?

Aline e Jesus (ao mesmo tempo) – Foi!

– Existem especulações de que Jesus traiu a ex, Carol Ramiro... Vocês negam?

Jesus – A própria Carol já negou nos stories dela.

Aline – Eu também desconfiaria, porque foi tão rápido... A gente até tentou fazer com que fosse algo só nosso. Mas não teve como. A gente tem essa vontade de viver imensa e vimos que ninguém estava sofrendo. Então, nos permitimos. Mas a intenção inicial era, sim, manter em segredo, porque sabíamos que iam especular. Porque dá para desconfiar, né?

– Mas nessas duas semanas na Paixão de Cristo, Jesus estava com a família. Então, você, Aline, também ficou amiga de Carol?

Aline – Na-na-não! A memória que tenho da Carol lá era focada na Malena, que era muito pequenininha. E eu estava com namorado, não ficava grudada em Jesus. Não me tornei amiga da Carol, de verdade, principalmente lá. Eu a via, a respeitava, conheci a Malena, me apaixonei por ela, mas não fiquei amiga de Carol. Isso nunca aconteceu.

– Como está a vida a dois?

Aline – A gente tem conseguido ficar bastante tempo junto.

Jesus – Tem tido um esforço grande, uma vontade. Se ela está viajando a trabalho e eu não, vou encontrá-la. E vice-versa. Tem valido muito a pena porque, além de namorados, a gente se apoia muito como amigos, o que tem sido muito importante nesse início, especialmente pelos ataques que temos sofrido. A gente recebe muito amor, mas também muitos ataques. Então, nos fortalecemos juntos a cada dia. O que é importante para a base da relação.

– Pensam em morar juntos?

Jesus – (ele dá uma grande gargalhada). A gente já mora junto!

Aline – Foi uma coisa que aconteceu, porque, quando ele se separou, saiu de casa para deixar a filha e a Carol bem. Tenho muito orgulho do Jesus. Além de ele ser um pai maravilhoso, superpresente, que cumpre até muito mais do que deveria cumprir pela lei, ele é um ótimo ex-marido. Ele deu e está dando todo o amparo necessário. Então, para ele não ir para um hotel, sugeri que ele poderia ficar aqui em casa. O plano inicial era ficar alguns dias, mas a gente foi se conectando, os nosso laços foram se estreitando...

Jesus – Foi magnetismo. Foi natural a gente ficar grudado.

Aline – E para que pagar duas casas? A gente pensou, estamos juntos, vamos viver essa intensidade que está sendo o nosso amor! E, aí, ele está aqui!

– E como estão os filhos nessa mudança tão rápida de vida?

Aline – O meu tem 12 anos. Ele já entende mais e já passou pela separação dos pais. Há pouco tempo ele disse que estava sentindo falta de um homem em casa (risos). Está sendo bem tranquilo. Ele está se conectando bem com o Jesus, mas a gente evita algumas coisas, como ficar se beijando na frente dele.

Jesus – Eu também sou filho de pais separados, entendo bem o lado dele. O que faz mal é ausência ou as brigas. Já Malena é menorzinha. A gente tem procurado levar tudo com muita leveza para ela. Sempre explicamos que papai e mamãe continuam amigos. Ela tem os momentos dela de sensibilidade, mas está levando muito numa boa. Até porque estou sempre muito presente, quase todo dia. E Malena sempre me viu viajando muito. Tive um pai incrível, mas muito ausente. Então, para mim, é muito sério estar sempre presente na vida da minha filha. Mesmo viajando fico no Face­Time com ela todo dia. E ela está fazendo terapia também.

– E como está sua relação com ela, Aline?

– Ainda está começando. O primeiro contato mais intenso com ela foi no Dia dos Pais, quando Malena começou a entender que o pai está namorando.

– Seria uma pergunta precoce para qualquer outro casal, mas como vocês são rápidos...

-Já pensam em filhos?

Aline – Eu já realizei o meu grande sonho de ser mãe e ele de ser pai. Então, nossa vontade racional é fechar a fábrica mesmo. E eu vou realizar o sonho de ajudar a cuidar de uma menininha e ele de um menino.

Jesus – Hoje, nossa resposta é esta: não cogitamos!

