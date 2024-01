Aline Campos impressiona ao exibir corpaço em cliques na cachoeira

A atriz e influenciadora digital Aline Campos chamou a atenção ao exibir seu corpão escultural durante um passeio com o novo namorado

Aline Campos elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar vários cliques em que esbanja beleza e suas curvas impecáveis durante um passeio em meio à natureza.

Curtindo alguns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ao lado do novo namorado, Felipe Von Borstel, a atriz e influenciadora digital chamou a atenção ao ostentar seu corpaço com um biquíni cavado. Em outros registros publicados no feed do Instagram, ela surge agarradinha com o amado.

Ao dividir as fotos e vídeos, Aline refletiu. "A hora é agora. É tempo de manifestar os desejos mais profundos que anseia sua alma. Não existem mais barreiras, se não você mesmo. Acredite! Intencione! Esteja presente e consciente! Nada terá mais força que sua convicção se você não permitir!".

"Empodere-se de seu poder pessoal, pra que a transformação aconteça na sua vida! Ela já é uma realidade. ACREDITE! Liberte-se de crenças que limitam seus sonhos! TUDO é possível pra você! Boa vida", escreveu ela na legenda.

Confira a publicação:

Aline Campos recebe declaração romântica do novo namorado

A atriz e modelo Aline Campos recebeu uma declaração especial de seu novo namorado, Felipe Von Borstel. Os dois assumiram publicamente o romance na última segunda-feira, 15. Através das redes sociais, o empresário abriu um álbum de registros do casal em uma viagem para Fernando de Noronha, Pernambuco, e falou sobre o quanto está feliz ao lado da amada.

"Já te sentia muito antes, sem saber, nem entender, mas sempre confiando nos propósitos Divinos. Agora tudo ficou claro e posso sentir diante dessa explosão cósmica de vibração amorosa, como tudo foi preparado há muito tempo, aguardando o momento preciso, onde todo nosso Universo entrou no eixo para nos agraciar com essa união de Luz. Que todos possam nos enxergar por essa perspectiva Divina, recebendo toda essa energia de amor em suas vidas. E aquele que não puder enxergar dessa maneira, que sua vibração seja destilada e também transformada em amor, sentimento esse que é o maior e mais poderoso, que tem o poder da transformação, e que nos conecta à fonte criadora da Vida. Que Deus nos ilumine e nos guie. Muita Luz a todos!", escreveu. Confira!