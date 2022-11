Aline Campos exibe corpaço em dia de praia com o filho, Jesus Luz e a herdeira do DJ: ''Família linda''

Influenciadora Aline Campos mostra final de semana na companhia do namorado, Jesus Luz, da enteada, Malena, e do filho, Nathan

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 08h51

A influenciadora digital Aline Campos (35) e o namorado, Jesus Luz (35), curtiram o final de semana na companhia de seus herdeiros!

No domingo, 20, a musa fitness publicou uma série de fotos mostrando dia de praia na companhia do amado e da filha dele do relacionamento anterior com Carol Ramiro, a pequena Malena (6). Na sequência, também é possível ver o casal com o filho da atriz, Nathan, de 12 anos, fruto da relação com Rodrigo Riscado.

Nas imagens, a gata aparece usando um biquíni estampado e ostentou suas curvas perfeitas e o abdômen sarado ao posar à beira-mar. Ela ainda registrou as crianças brincando de bola na areia e posou com seu cachorrinho.

"Photo Dump do dia", escreveu Aline Campos na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata e elogiaram: "Mulherão da p****", "Maravilhosa", "Minha sereia perfeitinhaaaaa", "Linda até descabelada! Família lindaaaa! Amooo", disseram.

Jesus Luz também usou as redes sociais para exibir registros dos momentos em família: "Vocês pediram e ele veio… A melhor estação do ano tá chegandooo! Ótimo domingo, família."

Confira os registros do final de semana de Aline Campos e Jesus Luz:

Aline Campos e Jesus Luz desmentem gravidez e são criticados na web

Recentemente, Aline Campos usou as redes sociais para revelar aos seguidores que não está grávida de Jesus Luz. A atriz e influenciadora havia contado que eles teriam um filho, contudo, a história se tratava de marketing. No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois surgiram juntos para explicar que o "filho" era apenas uma nova linha de produtos naturais que eles desenvolveram. "Nosso filho nasceu", escreveu ela ao falar sobre o novo negócio, recebendo críticas dos seguidores.

