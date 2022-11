Aline Campos e Jesus Luz desmentem gravidez e recebem críticas: "Filho não é brincadeira"

Nas redes sociais, Aline Campos revelou que não está grávida de Jesus Luz, e foi criticada pelos internautas

Redação Publicado em 10/11/2022, às 16h36

Na tarde desta quinta-feira, 10, Aline Campos (35) usou as redes sociais para revelar aos seguidores que não está grávida de Jesus Luz (35).

A atriz e influenciadora digital havia contado nesta última quarta-feira, 9, que eles teriam um filho, contudo, a história se tratava de marketing.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois surgiram juntos para explicar que o "filho" era apenas uma nova linha de produtos naturais que eles desenvolveram. "Nosso filho nasceu", escreveu ela ao falar sobre o novo negócio.

A publicação em que Aline e Jesus desmentem a gravidez dividiu opiniões nos comentários. "Ahhhhhhhhhh que maravilha… mas meu texto já tá lá pra quando acontecer", disse o ator Rafael Zulu. "Enganou geral", escreveu uma internauta. "Acho isso ridículo! Querer engajamento com algo importante", falou outra. "Todo mundo dando os parabéns e desejando saúde, Deus abençoe e tudo mais pra não ser real. Gente, ficou ridículo. Filho não é brincadeira pra ficar fazendo essas piadinhas", falou mais uma.

Confira o vídeo de Aline Campos e Jesus Luz desmentindo a gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!