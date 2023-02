Alessandra Negrini surge de topless em foto ousada

Intérprete da Guida na novela Travessia, Alessandra Negrini mostra foto sem a parte de cima da roupa enquanto se arrumava para bloco de carnaval

A atriz Alessandra Negrini esbanjou sensualidade ao mostrar os bastidores de sua preparação para curtir o bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, neste domingo, 12. A estrela registrou o momento em que estava trocando de roupa no quarto e apareceu de topless.

Na foto, a estrela dispensou a parte de cima da roupa e escondeu a sua intimidade com um dos braços. “Agora? Curioso mesmo? Iniciando a contagem regressiva! Nervosa... Me mandem good vibes”, disse ela na legenda.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Guida na novela Travessia, trama das 9 da Globo.

Alessandra Negrini faz homenagem para o filho mais velho

A atriz Alessandra Negrini, de 52 anos, celebrou mais um ano de vida do filho mais velho, Antônio Benício, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício (51), com uma linda declaração. O jovem completa 26 anos de vida nesta sexta-feira,16.

Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida filho, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.