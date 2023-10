Alessandra Negrini aposta em visual jovial e impressiona: ''Que linda''

Atriz Alessandra Negrini aposta em cabelo de personagem de sucesso e choca com resultado

A atriz Alessandra Negrini deu um show de beleza em novas selfies em sua rede social. Nesta segunda-feira, 16, a famosa resolveu registrar um momento no trânsito e chamou a atenção com o visual que estava usando.

Com os cabelos no estilo maria-chiquinha, a artista, que estava no ar em Travessia, novela das nove que antecedeu Terra e Paixão, brincou sobre estar parecendo a personagem Wandinha do seriado de grande sucesso entre crianças, jovens e até adultos.

"Gente, olha a Wandinha no trânsito de São Paulo!", brincou ela ao fazer os registros com o cabelo. Nos comentários, ela logo recebeu vários elogios. "Quem é Wandinha perto de Negrini?", brincaram os fãs. "Que linda", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, Alessandra Negrini arrancou mais elogios ao publicar registros da viagem que fez para o Maranhão para comemorar a chegada de seus 53 anos. Também durante a viagem, ela causou com uma série de cliques "conceituais", nos quais apareceu usando apenas lingerie.

Ela cresceu! Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado

A filha da atriz Alessandra Negrini, a jovem Bettina Negrini retornou às redes sociais para revelar que está vivendo seu primeiro amor. Aos 18 anos, ela reativou seus perfis para a apresentar o sortudo e surgir em fotos e vídeos ao lado do bonitão.

Na gravação, ela aparece trocando carinhos com um rapaz chamado Pedro. Ela exibiu momentos da vida a dois ao som de Tenta Acreditar, música do duo Anavitória. Nas imangens, ela surge exibindo uma semelhança impressionante com a mamãe famosa.

Bettina Negrini é filha da atriz com o cantor Otto. Recentemente, ela ficou sumida das redes sociais porque deixou o Brasil para investir nos estudos. Agora, ela é estudante de Direito em uma faculdade privada em São Paulo. Veja mais aqui.