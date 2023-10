Agatha Moreira tira o mega hair e exibe seu cabelo verdadeiro: ‘Assustada’

Intérprete de ‘Graça’ em ‘Terra e Paixão’, Agatha Moreira mostra a realidade sem mega hair e revela como está seu cabelo natural

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Agatha Moreira surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um ao mostrar seu cabelo natural. A intérprete de 'Graça' na novela 'Terra e Paixão' da Globo, precisou tirar o mega hair para fazer uma manutenção e aproveitou para mostrar a realidade sem as extensões capilares.

Em um vídeo divulgado em seu perfil oficial no Instagram, Agatha divide detalhes do antes e depois do procedimento. Foi quando a artista colocou o cabelo natural para jogo e mostrou que ele já está quase na altura dos ombros. Antes de retornar para as extensões, ela fez várias caras e bocas e aproveitou o momento com seus fios naturais.

Na sequência, a atriz surgiu novamente com os cabelos longos, mas fez questão de exaltar o crescimento de seu fios: “Cada vez que retoca o mega eu fico mais assustada com o tamanho do meu cabelo”, legendou a artista, que ganhou elogios nos comentários: “Ele tá imenso”, disse uma fã. “Cabelo tá lindíssimo sem mega”, escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Para quem não se lembra, a atriz decidiu raspar os fios no final de 2021 para se despedir de sua personagem ‘Giovanna’ na série ‘Verdades Secretas 2’, que tinha o cabelo platinado. Desde então, a namorada de Rodrigo Simas adotou o visual natural, mas acabou ficando loira novamente e colocando extensões para seu papel na novela das nove.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Em entrevista à CARAS Brasil em agosto, Agatha abriu o coração sobre gravar cenas íntimas na produção. Ela afirma que após sua personagem em 'Verdades Secretas', foi mais tranquilo de encarar cenas quentes no horário nobre: "É muito tranquilo, na novela das 21h não pode tirar uma camisa, não pode nada. Eu sou bem tranquila", declarou sobre 'Graça'.

Agatha Moreira encanta seguidores em novos cliques com Rodrigo Simas:

No final do mês passado, a atriz Agatha Moreira encantou seus seguidores ao aparecer em clima de romance com o ator Rodrigo Simas. Namorados desde 2019, o casal compartilhou alguns momentos super fofos no seu dia a dia: “Esse homem parece fofo, mas demora anos pra passar as fotos por airdrop", a artista brincou com o amado na legenda dos cliques.