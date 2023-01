Adriana Bombom treina com minissaia e ostenta as pernas torneadas

Em dia de sol, Adriana Bombom faz treino ao ar livre e ostenta sua boa forma ao usar look curtinho

A apresentadora Adriana Bombom (49) foi flagrada durante o treino ao ar livre nesta sexta-feira, 27. A beldade fez exercícios na orla de uma praia no Rio de Janeiro junto com seu personal trainer.

Ela treinou exercícios de boxe e caprichou na escolha do look de ginástica. A estrela surgiu com uma minissaia pink e um top estampado. O modelito deixou à mostra as pernas saradas e musculosas da estrela.

Recentemente, Adriana Bombom viveu uma situação difícil com sua filha Olivia Nobre, que foi vítima de abuso sexual no Rio de Janeiro. A jovem foi até a delegacia para prestar queixa após o ocorrido e a mãe dela se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. "Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ", disse ela.

E completou: "Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom".

Fotos: Dan Delmiro / AgNews