Adriana Birolli esbanja beleza em cliques à beira da piscina

A atriz Adriana Birolli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza à beira da piscina.

Para aproveitar o dia ensolarado do Rio de Janeiro, a famosa colocou um biquíni listrado e exibiu seu corpo sarado enquanto se divertia com uma boia rosa. Ao dividir as imagens no feed do Instagram, ela confessou que tirou um momento para relaxar e curtir o sol.

"Lindo dia para começar a semana! O escritório está aberto, mas tem hora pra relaxar e curtir esse sol maravilhoso! E você já voltou a trabalhar com força total?", escreveu a atriz na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Deusa do universo", afirmou outra. "Belíssima", comentou uma terceira.

Birolli, vale lembrar, namora o diretor Ivan Zettel, e em entrevista à CARAS Brasil, a famosa comentou sobre seu relacionamento discreto. "[...] Acho que eles me acompanham e conhecem o meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa um pouco discreta, né? Eu compartilho a minha vida, meus gostos, aquilo que eu faço, mas eu não faço overpost da vida, nunca foi meu estilo. Acho que quem me acompanha já está acostumado", contou ela, que iniciou o namoro durante a pandemia.

Confira a publicação:

Homenagem para o namorado

Em novembro, Adriana Birolli usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o namorado, o diretor Ivan Zettel, que completou mais um ano de vida. Na ocasião, ela postou fotos e um vídeo dos dois juntos e se declarou.

"Hoje é o dia do meu amor! Meu parceiro de todos os dias. Amo viver ao seu lado, trilhando os caminhos da nossa vida. Muita luz e amor nesse seu novo ciclo meu amor! Muitos sorrisos nos esperam", escreveu a atriz.