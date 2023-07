Adriana Birolli explica namoro discreto e fala sobre peça em família: "Veia artística"

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Birolli falou sobre vida discreta longe da TV e como foi estrear projeto no teatro com familiares

Discreta em seu noivado com o diretor Ivan Zettel (62), a atriz Adriana Birolli (36) afirma que não se sente cobrada por compartilhar detalhes de sua intimidade nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa comentou sobre como lida com os fãs na web e seu novo projeto para o teatro, o qual conta com o trabalho de familiares na produção.

Em meio a uma época em que vários famosos compartilham detalhe de sua vida e relacionamento na internet, a atriz Adriana Birolli diz que não costuma receber mensagens de fãs curiosos sobre o noivado. Segundo ela, os admiradores conhecem seu jeito discreto de ser.

"Nunca me senti cobrada por eles, de forma alguma. Acho que eles me acompanham e conhecem o meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa um pouco discreta, né? Eu compartilho a minha vida, meus gostos, aquilo que eu faço, mas eu não faço overpost da vida, nunca foi meu estilo . Acho que quem me acompanha já está acostumado", contou ela, que iniciou o namoro com Zettel durante a pandemia.

A famosa se disse grata por não fazer parte do grupo de artistas que sofrem com comentários de ódio ou assédio. "Nunca fui colocada de uma maneira objetificada, nem de maneira negativa, nada ofensivo. Nas minhas redes sociais eu tenho uma interação muito gostosa com meu público", disse ela, que recentemente esteve na reprise da novela Fina Estampa, na TV Globo.

Leia também: Adriana Birolli curte passeio com o namorado, que é 26 anos mais velho

"Não tenho milhões de haters, pessoas que pegam no meu pé, nunca tive. Graças a Deus eu tenho uma boa relação nas minhas redes sociais, não tem cobrança, não tem gente cutucando. Geralmente são pessoas que estão ali acompanhando, não tem pessoas que vão ali pra te provocar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

TRABALHO NO TEATRO

Desde abril Adriana Birolli tem se dedicado ao espetáculo NÃO!, uma obra escrita e dirigida por Diogo Camargos. O projeto é uma realização conjunta da atriz ao lado de seu irmão Carlito Birolli, que assina a direção musical, sua irmã Letícia Birolli, que assina o figurino e direção artística de seu noivo, Ivan Zettel.

Segundo a artista, a decisão de levar os familiares para a produção da peça, foi importante para ela se sentir em um local seguro e confortável, já que este é seu primeiro monólogo.

"Eu nunca tinha feito monólogo antes, então quando resolvi fazer o monólogo, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental trazer qualidade no trabalho. E a gente nunca trabalhou juntos, apesar de todos terem a veia artística", disse ela, que completou: "Como esse era meu primeiro monólogo, eu falei: 'Eu acho que quero aproveitar esse momento e trazer além de pessoas competentes, pessoas amadas que vão estar junto comigo num processo criativo'. Está sendo muito gostoso todo o processo".

Em NÃO!, Adriana interpreta uma mulher que conta com dilemas comuns, mas que não sabe dizer não para as pessoas que ama. Prestes a celebrar seu aniversário de 36 anos, ela decide que não quer ir à própria festa. Pronta para o evento, ela acaba revelando conflitos pessoais com familiares, trabalho e namoro.

A atriz conta que a peça foi concebida por encomenda após sentir necessidade de resgatar o público do teatro pós-pandemia. "Estava há quatro anos procurando um texto para retornar aos palcos, pedi para várias pessoas me mandarem textos, só que eu não encontrava nada que era que tivesse o discurso que eu quisesse trazer para o palco", disse.

"Eu acho fundamental a arte não só entreter, mas também levar à reflexão. E quando eu assisti o espetáculo A Última Hora, do Diogo Camargos, eu entendi que era algo naquele perfil que eu gostaria de fazer, que é uma comédia que leva o público a reflexão. E aí eu encomendei com ele um texto", revelou.

Birolli diz que o espetáculo é original e não tem um público específico, visto que sua temática permite que qualquer pessoa se identifique com a personagem. "É uma mulher que tá trazendo as questões dela, mas não é focada no feminino. O tema é bem amplo, ela traz várias situações cotidianas que tanto homens quanto mulheres".

"Eu achei genial a ideia dele [Diogo Camargos], porque todos nós temos dificuldade de dizer não em alguma coisa na vida, como no trabalho, ou em casa, ou para o companheiro, companheira ou os amigos. No meu caso, por exemplo, é a minha maior dificuldade dizer não para os amigos, para os colegas".