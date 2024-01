Adriana Birolli chama atenção ao exibir corpaço em dia de praia: "Perfeita"

A atriz Adriana Birolli chamou a atenção dos seguidores ao aproveitar o dia ensolarado para dar um mergulho em uma praia do Rio de Janeiro

Adriana Birolli arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao surgir esbanjando beleza na praia. Ela aproveitou o dia ensolarado para ir a uma praia do Rio de Janeiro e se refrescar no mar.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo pose na água, enquanto ostenta suas curvas impecáveis de biquíni. Já na legenda, ela falou sobre o privilégio de poder dar um mergulho no mar antes de começar a trabalhar.

"Aquele mergulho nesse mar maravilhoso e paradisíaco pra começar o dia! Vantagens de morar no Rio de Janeiro… e depois o escritório vai bombar!", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Linda e maravilhosa", disse uma seguidora. "Uma sereia", falou outra. "Perfeita", afirmou uma fã.

Essa não é a primeira vez que Adriana chama atenção ao exibir seu corpo sarado. Recentemente, a atriz esbanjou beleza ao postar fotos usando um biquíni listrado enquanto de divertia à beira da piscina com uma boia rosa. "Lindo dia para começar a semana! O escritório está aberto, mas tem hora pra relaxar e curtir esse sol maravilhoso! E você já voltou a trabalhar com força total?", disse ela na ocasião.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

Birolli curte dia na cachoeira com o namorado

A atriz Adriana Birolli aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir a natureza. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo suas curvas ao surgir usando um biquíni azul, enquanto toma banho de cachoeira.

Birolli também mostrou que estava curtindo o local ao lado de seu namorado, o diretor de TV Ivan Zettel, com quem começou a se relacionar durante a pandemia da covid-19. "Renovando as energias para começar uma linda semana!", escreveu ela. Confira as fotos!