A aniversariante Brunna Gonçalves surge com novo visual para a gravação do prêmio “Melhores do Ano”

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves está completando mais um ano de vida e surgiu com um novo visual e um look luxuoso para premiação

Nesta sexta-feira, 16, Brunna Gonçalves está completando 31 anos de vida! Porém, a agenda da dançarina está cheia. A ex-BBB esbanjou beleza ao surgir com um novo visual para a gravação da premiação “Melhores do Ano”.

Brunna surgiu em seu Instagram com o cabelo curtinho e um vestido brilhante que deixava suas pernas à mostra. A influenciadora ainda usava um acessório de flor no pescoço.

“A gente trabalha até no aniversário. Prontíssima pra gravar o Melhores do Ano da TV Globo. Gostaram do look da aniversariante?”, escreveu a participante do BBB 22 na legenda das fotos tiradas por Ygor Marques .

Os fãs da esposa de Ludmilla (27) aprovaram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Deu o nome”, escreveu uma seguidora. E outro fã elogiou: “Surra de beleza”.

Homenagem!

Ainda nesta sexta-feira, a esposa de Brunna, Ludmilla homenageou a amada que está fazendo aniversário, em suas redes sociais.

"Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu Porto Seguro, meu ponto de paz,

minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com vc, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci", escreveu Lud sobre a dançarina.