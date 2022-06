Zyan faz pintura no rosto da mãe Giovanna Ewbank e apresentadora dispara: ''Artista''

Giovanna Ewbank se divertiu ao mostrar a brincadeira do filho caçula com tinta

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 16h50

Nesta quarta-feira, 29, Giovanna Ewbank (35) serviu de tela para o filho caçula, Zyan (1), e encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo do momento mãe e filho.

No perfil do Instagram, a apresentadora dividiu a cena fofíssima do pequeno lhe pintando com tinta.

Nas imagens, a mamãe coruja se diverte com o herdeiro enquanto recebe a pintura no rosto e nos braços.

"Eu só queria que o tempo parasse um pouco! TE AMO MEU BEBÊ NATUREZA", disparou ela na legenda.

Os admiradores da família se derreteram com a fofura da dupla. "Dá vontade de dar um pause nessa fase de tão deliciosa né", disse Marcos Veras; "Aiii eh tanta belezaaaaa e fofuraaa neh amoo", declarou Linn da Quebrada; "Aí que delícia", comentou uma internauta.

CONFIRA O MOMENTO ENTRE GIOVANNA EWBANK E ZYAN