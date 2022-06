Giovanna Ewbank abre as portas do seu rancho e impressiona os seguidores: ''Que paz''

A atriz Giovanna Ewbank compartilhou fotos da cada de pedra no rancho da família e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 16h53

Nesta segunda-feira, 6, Giovanna Ewbank (35) compartilhou uma sequência de fotos mostrando mais do rancho da família.

A atriz abriu as portas da casa de pedra do local e surpreendeu os seguidores com o bom gosto.

Para o cômodo, a apresentadora apostou em detalhes em azul, combinando com as portas e janelas. Já nos stories, Gio revelou que as pessoas poderão de hospedar na casa.

"Que linda vc e casa de pedraaaaaaaaa! Amei", elogiou Fernanda Paes Leme; "Que lindezaaaaa, quero ir", declarou uma seguidora; "Esse lugar transmiti tanta paz", disse outra.

Recentemente, Bruno Gagliasso (40) contou que a família está construindo uma capela no mais novo condomínio em Membeca, no interior do Rio de Janeiro.

CONFIRA AS FOTOS DO RANCHO DE GIOVANNA EWBANK