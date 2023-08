Zé Vaqueiro e esposa atualizam estado de saúde no primeiro mês do filho: “Guerreiro”

Zé Vaqueiro e Ingra Soares abrem o coração e revelam estado de saúde no primeiro mês de vida do filho caçula, que nasceu com síndrome rara

Na última quinta-feira, 24, Arthur, filho caçula do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora digital Ingra Soares, completou seu primeiro mês de vida. Pelas redes sociais, o casal revelou detalhes sobre a jornada desafiadora e atualizou o estado de saúde do recém-nascido, que nasceu com uma má-formação congênita, a síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Ingra se manifestou através do stories do Instagram: “Estou todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça e ficar bem. Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor”, a influenciadora explicou o sumiço das redes sociais.

"Estou recebendo muito carinho e amor. Muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho. Nosso Arthur está estável no hospital. Fomos visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial, porque é um mês de vida. Ele segue sendo forte e guerreiro”, Ingra revelou detalhes sobre a saúde do bebê, que segue internado.

A esposa do cantor também revelou que o casal ressignificou alguns sentimentos após a chegada do pequeno: “Eu e meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas e o sofrimento de não ter ele casa, de não ter ele com gente, em alegria, A gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor e carinho. Para que ele se sinta amado”, ela desabafou e compartilhou um vídeo ao lado do marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Em suas redes sociais, Zé Vaqueiro também falou sobre o caçula: “Desde o dia em que ele nasceu, todos as vezes que vamos visitar, tem passado tanta coisa na cabeça, o quanto ele tem sido forte, o quanto tem lutado (...) Ele segue sendo a maior referência de força, e isso tem abastecido nosso coração”, completou o cantor, que agradeceu as orações dos fãs.

“Creio que ele tem um propósito divino muito grande, porque desde o dia que nasceu, já muito antes, vem mudando muita coisa na cabeça da gente (...) Não comemoramos da forma que a gente queria, mas comemorar esse mês de vida dele tem um grande significado e importância. Fomos lá dar nosso carinho, nosso amor e agradecer a Deus”, disse o artista.

Vale lembrar que além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequeno Daniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento, mas a menina também é considerada filha do cantor pernambucano, que tem 24 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Vaqueiro (@zevaqueiro)

Entenda doença do filho de Zé Vaqueiro:

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro foi diagnosticado com a trissomia do cromossomo 13, uma malformação genética que faz com que o indivíduo nasça com um cromossomo a mais no par 13. A condição também é conhecida como Síndrome de Patau, que é desencadeada pela trissomia e pode causar deficiência mental grave e física.