Zé Felipe se derrete ao postar clique com Virginia Fonseca e as filhas: "Família abençoada e blindada"

O cantor Zé Felipe publicou alguns cliques em família após o nascimento de sua segunda filha com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe (24) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua família após o nascimento de Maria Flor, sua segunda filha com Virginia Fonseca (23).

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o sertanejo e a influenciadora digital aparecem no quarto da maternidade com a recém-nascida, Maria Alice (1), a primeira filha do casal, e Poliana Rocha (45), mãe do cantor.

"Com a nossa florzinha. Obrigado meu Deus por essa família abençoada e blindada", se derreteu o papai coruja na legenda do post.

Os admiradores de Zé Felipe ficaram encantados com as fotos. "Ahhhh Que familia Linda! Deus os abençoe infinitamente", disse a apresentadora Flávia Viana. "Meu Deus, que família linda", disse uma seguidora. "Que amor. Muita saúde e felicidades", falou uma fã.

Mais cedo, Virginia usou as redes sociais fazer um desabafo sobre a reação de Maria Alice após o nascimento da irmãzinha. "Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso. Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus", relatou a influencer.

