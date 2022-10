Poliana Rocha se derrete pela neta recém-nascida, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe: "Amor transbordando"

Poliana Rocha postou fotos da neta, Maria Flor, e fez um agradecimento especial aos papais, Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha(45) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques da neta recém-nascida, Maria Flor, filha de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24).

A menina nasceu na madrugada deste sábado, 22, e a vovó coruja publicou em seu perfil no Instagram alguns cliques do parto da bebê, em que aparece bastante emocionada ao presenciar o momento, e outro com a menina nos braços.

"Hoje nasceu Maria Flor, confesso que senti uma emoção enorme, meu coraçãozinho palpitava, minhas lágrimas escorriam pelo meu rosto e sentia tão grande, tão intenso um AMOR transbordando em mim! Sentimento único!!!", disse a mulher de Leornado (59) no começo da legenda.

Em seguida, Poliana fez um agradecimento especial para Virginia e Zé. "Obrigada de coração @zefelipecantor e @virginia por terem mais uma vez,me proporcionado sentir tudo isso... Amo muito vocês!!!Que Deus grandiosamente os abençoe!!!", finalizou.

Mais cedo, Virginia postou a primeira foto da filha recém-nascida e apresentou a bebê para os fãs. "Nossa Florzinha chegou ás 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas… GRATIDÃO… Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022", disse ela.

