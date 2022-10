Virginia Fonseca mostra a primeira foto da filha recém-nascida

Virginia Fonseca e Zé Felipe apresentam a filha recém-nascida, Maria Flor: 'Só sabemos agradecer'

Ela chegou! A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, mostraram a primeira foto da filha recém-nascida, Maria Flor. Neste sábado, 22, a menina nasceu às 5h33 em uma maternidade de Goiânia, Goiás, e a mamãe coruja já apresentou a filha para os fãs.

No final da manhã, Virginia mostrou uma foto do rosto da bebê logo após o parto. A menina apareceu enrolada em uma manta e posando ao lado do pai e da mãe.

"Nossa Florzinha chegou ás 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas… GRATIDÃO… Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022", disse ela.

Os dois também são pais de Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.

Virginia Fonseca mostra recado de Zé Felipe após o parto

A influenciadora digital Virginia Fonsecaemocionou os seus seguidores ao revelar um recado que recebeu do marido, o cantor Zé Felipe, logo após o nascimento da segunda filha do casal, Maria Flor. Na mensagem, Zé disse: “Amor, parabéns, você foi f*da como sempre. Cada dia te amo mais. Você é uma mãe f*da, eu te amo. Sou o homem mais feliz do mundo por ter uma mulher como você do meu lado. Eu amo vocês, eu amo nossa família. Vou dormir. Qualquer coisa liga aqui, te amo”.

Por sua vez, Virginia respondeu: “Obrigada amor. Te amo mais que tudo, pra sempre. Amo nossa família e nossa vida. Obrigada por tudo”.