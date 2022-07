Yanna Lavigne se derrete ao publicar foto perfeita com Madalena

Mãe-coruja! Yanna Lavigne surge com Madalena em clique e fala sobre a primogênita

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 11h45

Não é segredo para ninguém que Yanna Lavigne (32) faz parte da listinha de famosas que são mães-coruja!

Inclusive, na última quarta-feira, 13, a atriz fez questão de deixar isso claro mais uma vez.

Em seu Instagram, ela publicou um registro muito lindo feito ao lado de sua filha mais velha, Madalena (5). Na imagem, que é em preto e branco e foi feita por Felipe Ribeiro, as duas apareceram super sorridentes.

“Você me permitiu ser quem eu, foi a porta de entrada para me redescobrir e me realinhar com a existência que eu acredito. Mamãe tá no caminho, nossa realidade abriu espaço para mais um ser participar da loucura e gostosura que é pertencer a nossa casa. Ser mãe é…”, escreveu na legenda.

“Fotão”, “vocês são incríveis”, “amo”, “melhores amigas”, “duas coisas lindas”, “você é uma baita mãezona”, “quanto amor envolvido”, “inspiração” e “família que amo”, se derreteram alguns dos fãs nos comentários da postagem.

Vale lembrar que a artista também é mãe de Amélia (5 meses). Ambas são fruto de seu relacionamento com Bruno Gissoni (35).

Confira o clique de Yanna Lavigne com Madalena: