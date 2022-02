Yanna Lavigne mostra Madalena dando mamadeira enquanto faz carinho em Amélia e derrete a web

Em vídeo nas redes sociais, Yanna Lavigne flagra momento de carinho entre Madalena e Amélia

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 11h41

Explosão de fofura!

Yanna Lavigne (32) conseguiu derreter completamente o coraçãozinho dos internautas nesta terça-feira, 08.

Mãe de duas, a atriz flagrou um momento especial entre as filhas e decidiu dividi-lo com seus seguidores do Instagram.

Nos Stories, ela publicou um vídeo onde Madalena (4) apareceu dando uma mamadeira para Amélia (21 dias), enquanto fazia carinho no rosto da irmã.

No registro, a primogênita estava super concentrada e falando com a bebê, porém, não é possível ouvir o que ela diz, por causa da música.

Vale ressaltar que as meninas são fruto do relacionamento da influenciadora digital com Bruno Gissoni (35). Os dois se casaram em 2018.

Confira uma cena do vídeo que Yanna Lavigne postou de Madalena e Amélia: