Viviane Araujo revela detalhe da amamentação do filho e impressiona: ''Não deixa mexer''

Mãe de primeira viagem, Viviane Araujo dividiu com os seguidores uma mania do filho durante a amamentação

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 17h37

Neste domingo, 25, Viviane Araujo (47) compartilhou com os seguidores um detalhes sobre a amamentação do filho, Joaquim. Pelos stories do Instagram, a mamãe coruja dividiu a mania do herdeiro e se derreteu.

A atriz revelou que o bebê arranjou uma forma de dizer a matriarca quando está satisfeito com o leite e tudo isso apenas com a sua mão.

Gravando o filho, a artista mostrou ele com a mão bem próxima ao rosto e explicou. "Essa mãozinha fechada dele, tá mamando com vontade. 'Ainda tô com fome'. Ele tem uma força, gente, eu não consigo mexer nessa mão não. Não deixa", disse ela.

"Quando ele tá mamando assim, que o dedinho tá assim, se eu tentar mexer, ele segura com força, não deixa", completou ela.

Na sequência, Vivi mostrou a mão dele mais relaxada em cima do peito."Olha como a mãozinha já está ficando. 'Tô quase satisfeito'".

Além disso, Viviane Araujo falou sobre os comentários que vem recebendo dos seguidores sobre o nariz de Joaquim ficar bem perto do seu peito, podendo causar sufocamento."O ângulo que eu to vendo daqui, o nariz dele não tá encostando, ele não tá sufocado com o meu peito", disse ela, garantindo que é um assunto importante e que as mamães têm que ficar de olho.

