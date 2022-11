Viviane Araújo posta foto do filho e fãs apontam semelhança com Guilherme Militão: "É o pai purinho"

Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar uma foto de Joaquim apenas de fralda

Viviane Araújo(47) explodiu o fofurômetro das redes sociais na manhã deste sábado, 26, ao compartilhar uma nova foto de seu filho, Joaquim, que está com dois meses de vida.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e dançarina compartilhou um clique em que o herdeiro aparece apenas de fralda, e se derreteu por ele. "A carinha de quem gosta de ficar só de fraldinha!! Olha papai!! @gmmilitao", escreveu a musa na legenda da publicação.

O registro encantou os internautas, que apontaram a semelhança de Joaquim com seu pai, Guilherme Militão. "Iti malia", disse seguidora. "O bebê mais lindo", escreveu outra. "Gente, ele é a xerox do pai", observou uma internauta. "É o pai purinho", comentou mais uma. "Uma miniatura do pai, do tipo que a mãe fica revoltada porque só entrou com a barriga", brincou uma fã.

Confira a nova foto do filho de Viviane Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Look para a Copa do Mundo

Na última quinta-feira, 24, a Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo e Viviane Araújo mostrou o filho uniformizado para curtir seu primeiro Mundial. Para o evento, a mamãe coruja o uniformizou com uma camiseta verde e amarela, com o brasão da seleção brasileira, inspirada na camisa titular.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!