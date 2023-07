Viviane Araujo celebra 10 meses do filho: ''Amor mais lindo do mundo!''

Filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão esbanja fofura ao surgir fantasiado de Tigrão, do Ursinho Pooh, em seu mêsversário de 10 meses

A mamãe coruja e de primeira viagem Viviane Araujo encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 6, ao comemorar mais um mês de vida de seu filho com o empresário Guilherme Militão, o pequeno Joaquim.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos do bebê usando uma fantasia do Tigrão, personagem da turma do Ursinho Pooh, ao se declarar nos 10 meses do herdeiro. Nos cliques encantadores, o garotinho esbanjou fofura ao posar sorridente engatinhando.

"Dez meses do amor mais lindo do mundo! Nosso baby Joca tigrão! Filho, eu e papai @gmmilitao desejamos muitas bençãos em sua vida! Seja muito feliz, meu amor!", disse Viviane Araujo na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram por Joaquim. "AINNNNNNN", babou Lexa. "É muita fofuraaaaaaaaaa, rainhona", "Que fofura", "Belezinha que ele é!", "Muito, mas muito fofo e feliz", "Tigrinho mais lindo", "Eu não aguento esse bebê, como ele é maravilhoso. Saúde sempre", elogiaram os seguidores.

Confira as fotos do filho de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo compartilha treino intenso

A atriz Viviane Araujo, que é rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro há 15 anos, usou as redes sociais recentemente para mostrar que já está nos preparativos para o Carnaval de 2024! Em sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou um vídeo exibindo alguns momentos de seu treino na companhia de sua personal trainer Carol Vaz, que também auxilia Jojo Todynho e Mel Maia.

Nas imagens, a famosa, que é mãe do pequeno Joaquim, do relacionamento com Guilherme Militão, aparece fazendo sequência de exercícios para as pernas em equipamentos, sem esconder a cara de dor. "Quando se é braba, junte-se à outra braba!", disse, aos risos. "Carol Vaz, você é braba na vida! Te admiro pra caramba!!! E vamos juntas porque Carnaval 2024 nos espera!", completou.