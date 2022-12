Virginia Fonseca revela que sentiu o cheiro do pai falecido na filha: ''Segundo dia''

Influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao contar que mais uma vez sentiu o cheiro do pai na filha caçula

A influenciadora Virginia Fonseca (23) fez uma revelação intrigante e bem emocionante em sua rede social nesta sexta-feira, 30. A esposa de Zé Felipe (24) relatou um segundo episódio envolvendo a filha caçula, Maria Flor, e seu pai falecido, Mário Ferrão.

No registro compartilhado em seus stories, a famosa exibiu a caçula ainda deitada no berço e contou que sentiu o cheiro do pai, que morreu no ano passado, na herdeira mais nova.

"Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro", comentou sobre a semelhança.

Em seguida, a digital influencer desabafou sobre a falta que sente do pai. "Não sei o que pode significar, não nem se tem relação, mas me faz lembrar muito meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo", lamentou ela.

Com frequência, ao exibir Maria Flor na rede social, Virginia Fonseca recebe comentários de que a garota lembra Mário Ferrão.

Virgínia Fonseca se revolta após filha ser chamada de feia: "Mal amada"

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram indignados ao verem comentários criticando a aparência de sua filha recém-nascida, Maria Flor. Ao receber uma mensagem de uma pessoa chamando a herdeira de feia, a famosa logo se pronunciou.

"Zé Felipe está P da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", falou a nora de Poliana Rocha (45) e Leonardo (59) que vem mostrando alguns cliques da garota desde seu nascimento na última semana.

Virginia Fonseca então comentou o que sentiu ao ver o xingamento para sua caçula. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", afirmou ela.

"Não vou ficar com raiva, estou com dó. Vou abstrair, esquecer esse post dela e pronto. Mas o Zé Felipe está possesso", comentou. O cantor chegou a fazer um print do post e compartilhar em suas redes xingando a mulher.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!