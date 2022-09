Virginia Fonseca posta clique encantador da filha e web brinca: ''Nunca saberá o que é um boleto atrasado''

Herdeira de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Alice, eabanjou fofura na web ao posar com a língua para fora

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 12h25

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) deixou os seguidores encantados, mais uma vez, ao postar nova foto da filha na web nesta quinta-feira, 01!

A pequena Maria Alice, de um aninho, do casamento da empresária com o cantor Zé Felipe (24), explodiu o fofurômetro em foto publicada no feed do Instagram da loira. No registro, a bebê aparece usando um look branco com detalhes de coração e pérolas e acessório de pompom na cabeça. A primogênita do casal posou com a língua para fora e arrancou elogios da web.

"Ô maezinha", se derreteu Virginia na legenda da publicação, usando emoji de coração e carinha feliz.

Nos comentários, os internautas babaram pelo lindo registro da bebê. "A cara da pessoa que nunca saberá o que é um boleto atrasado", brincou Karen Kardasha. "Coisa linda senhor", "Perfeita", "Itiiii Maliaaaa", "Eu não aguento", "Lindeza", "Que fofura".

Nesta semana, Virginia publicou uma foto em família na sua cidade natal, Governador Valadares, e anunciou que um documentário sobre ela e o marido está em produção.

Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, explode o fofurômetro em foto:

Virginia Fonseca alfineta Multishow após Zé Felipe não ser indicado a prêmio

Recentemente, Virginia Fonseca não gostou de ver que o nome do marido, Zé Felipe, não está entre os artistas indicados ao Prêmio Multishow e se manifestou sobre o cantor não ter sido indicado a nenhuma categoria da premiação. Em tom de deboche, a empresária alfinetou os diretores da premiação, falando que sentiu falta do filho de Leonardo (59) em pelo menos uma das indicações: "@Multishow senti falta do Zé Felipe em pelo menos UMA categoria!! Mas enfim, vamos esperar ano que vem, às vezes ele possa ser indicado", declarou a influencer.

