Virginia Fonseca explode o fofurômetro nas redes sociais ao postar foto em família

A influenciadora Virginia Fonseca publicou uma foto fofa ao lado de seu marido Zé Felipe e a filha Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 11h39

Neste sábado, 10, Virginia Fonseca deixou seus seguidores emocionados ao publicar uma foto de sua família em seu Instagram.

A influenciadora apareceu nadando ao lado do seu marido Zé Felipe e segurando sua filha Maria Alice no colo. A primeira filha do casal vestia um biquíni roxo de crochê.

“Só porque tô muito apegada a essa foto, que inclusive virou minha foto de perfil aqui. Minha família que amo mais que tudo, sou muito feliz por ter vocês e me sinto 100% completa com vocês do lado”, se declarou Virginia na legenda da foto.

O cantor Zé Felipe comentou na publicação da esposa e escreveu: “A gente ama você demais meu amor”.

Os fãs de Virginia rasgaram elogios para a influenciadora e sua família! “Eu amo essa família”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Minhas inspirações diárias”.

Combinando!

Recentemente, Virginia fez uma publicação divertida ao mostrar sua família usando o mesmo penteado em uma foto.

A influenciadora, Zé Felipe e Maria Alice apareceram todos de "Maria Chiquinha". Na legenda, Virginia escreveu: "Todos de maria chiquinha. Obs: a caraaaa da Maria Alice kkkkk devia tá pensando “esse povo é doido” kkkkk”,