Virginia Fonseca derrete seguidores em nova foto com Maria Flor

Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novo registro com a filha, Maria Flor: "Para melhorar a tarde de vocês"

Virginia Fonseca encantou a tarde dos seguidores ao compartilhar um clique ao lado da filha, Maria Flor, nesta terça-feira, 14. Grávida pela terceira vez de um menino, a influenciadora disse que fez o post na intenção de 'melhorar' o dia dos internautas.

"Boa tarde, gente! Um beijão para melhorar a terça de vocês", escreveu a mãe da pequena. Na imagem, a dupla aparece mandando um beijo para a câmera enquanto ainda estão de pijama.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Cópia do pai e ao mesmo tempo 'apocalíptica' igual a mãe", brincou uma seguidora. "Tá um grude com a mamãe", pontuou a outra. "Sem condição para a Flor", disse a avó, Poliana Rocha.

Virginia Fonseca presenteia irmão com caminhonete de luxo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seu irmão, William Gusmão, com um mega presente de aniversário. Na última segunda-feira, 13, a esposa de Zé Felipe contou que presenteou o aniversariante com uma caminhonete super chique, avaliada em R$ 360 mil.

Em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora do SBT publicou um vídeo do momento da surpresa. Segundo Virginia, seu irmão estava passando meio mal, mas ela insistiu para que ele viesse até sua casa lhe encontrar, já que iria viajar a trabalho em breve.

Para a surpresa, ela usou um presente de um fã, onde várias caixas ficavam escondidas dentro de outras caixas. Na menor de todas, Virginia colocou as chaves do carro e deixou seu irmão de queixo caído com o presente. "Eu sabia!", disse William, enquanto comemorava com a chave em mãos.

Na legenda da publicação, a famosa se declarou para o irmão em linda homenagem de aniversário. "Amanhã é niver do meu irmão, mas já estamos comemorando hoje!!! Quarentou ein gato @williampgus?!! Tenho orgulho em te chamar de irmão, você é engraçado, de um coração enorme, simples e amoroso!! Admiro o seu jeito de ver a vida e saiba que estarei sempre aqui pro que precisar!! Que nesse novo ciclo que se inicia, Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e que Ele ilumine seus caminhos sempre. Te amamos muitoooo!!! Feliz aniversário antecipado", escreveu Virginia.

William, por sua vez, publicou uma foto em frente a caminhonete e agradeceu sua irmã e o cunhado, Zé Felipe, por essa surpresa. "Hoje ganhei um SUPER presente da minha irmã e do Zé, estou MUITO felizzz com essa surpresa, uma Dodge Ram. Gratidão irmã @virginia e cunhado @zefelipecantor, vocês são F0D@@@. AMO vocês!!!", declarou o aniversariante.

